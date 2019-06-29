مصر | اعترافات سارق تكييفات مدينة نصر: السوق فى أشد الحاجة إلى شراء هذه الأجهزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات سارق تكييفات مدينة نصر: السوق فى أشد الحاجة إلى شراء هذه الأجهزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهم بسرقة مخزن بمدينة نصر، أمام المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، بارتكابه العديد من جرائم السرقة، عن طريق النصب والتحايل على الآخرين.

وأوضح المتهم، أنه رسم خطته لسرقة المخزن بالكامل بعدما علم أنه لا يوجد أحد داخله، أو خارجه بعد منتصف الليل، ومن خلال متابعته ومراقبته للمكان المستهدف، قام بإيهام اثنين وسائق عربة نقل، بأن المخزن المستهدف تابع له، وأنه سيقوم بنقل بعض البضائع لمخزن آخر، وأنه قام بالإدعاء أنه نسى مفاتيح المخزن، حيث قام على إثر ذلك بكسر القفل، وقيام مساعديه بتحميل أجهزة المكيفات إلى عربة النقل ومن ثم فر هاربا.

Advertisements

واستكمل السارق اعترافاته، موضحا أنه لم يكن يعلم أن داخل المخزن كاميرا تقوم بالتصوير بالأشعة تحت الحمراء، موضحا أنه قبل قيامه بحادث السرقة بأيام، كان قد اطلع على جميع مداخل ومخارج المخزن والذى تأكد من خلالها عدم وجود كاميرات مراقبه، وأنه فور قيامه بنقل المسروقات قام ببيعها على الفور، موضحا أنه اختار سرقة المكيفات لعلمه أن السوق فى أشد الحاجة إلى شراء مثل تلك الأجهزة فى ذلك الوقت من الحر.

تعود الواقعة عندما تم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بتمكن مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط عاطل، 44 سنة ومقيم بدائرة القسم سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما سرقة متجر، ذلك لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (6 أجهزة تكييف) من داخل مخزن إحدى الشركات التجارية - كائنة بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12مم، عدد 10طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "قص الأقفال"، ونقل المسروقات باستخدام سيارات نقل "مستأجرة" عقب إيهام قائديها بأنه مالك المخزن، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وأضاف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط عدد 5 جهاز تكييف المستولى عليهم بمسكنه، وأضاف بتصرفه بالبيع فى جهاز تكييف لأحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه"، وكذا ضبط مبلغ مالى 50 ألف جنيه متحصلات بيع المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.