مصر | النيابة تأمر بحبس المتهمين في واقعة مقتل "فتاة العمرانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس المتهمين في واقعة مقتل "فتاة العمرانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس كل من "ف.ا"، و"أ.ه" طالب ثانوي، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل فتاة عشرينية، داخل مسكن بمنطقة العمرانية، بعد علاقة جنسية.

ونفى مصدر أمني ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن التصريح بدفن جثة الفتاة، وذلك لعدم العثور على أهليتها، والتوصل لبياناتها الشخصية.

وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم الأول "فارس"الشهير بـ"مشمش"، في واقعة مقتل فتاة في عقدها الثاني من عمرها، داخل شقة سكنية بالعمرانية.

ومن المقرر أن تستمع النيابة لاحقا لأقوال المتهم الثاني ويدعى "أ.ه"طالب بالثانوي، وذلك بعدما أقاما علاقة جنسية داخل الشقة، وكانت انتقلت رجال الأدلة الجنائية، لموقع الحادث في واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة بالعمرانية، في عقدها الثاني من عمرها، وذلك لرفع البصمات، وإجراء معاينة للشقة محل العثور على جثة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.

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وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة فتاة العمرانية، التي لقيت مصرعها اليوم الجمعة، داخل شقة سكنية مغلقة لمدة عامين، وذلك للوقوف على ملابسات الوفاة، وطلب تقرير الطب الشرعي، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الجمعة، على جثة فتاة عشرينية متوفاة فى ظروف غامضة داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

وتبين أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية بها آثار جرحين قطعيين في الرقبة، وأنه عُثر على جثتها داخل وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان أغلقها أصحابها منذ عامين.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية للوقوف على ملابسات الواقعة.