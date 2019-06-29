مصر | بدء تشغيل البوابة الإليكترونية بمأمورية الاستئناف "حفظ" بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تشغيل البوابة الإليكترونية بمأمورية الاستئناف "حفظ" بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، ببدء تشغيل البوابة الإليكترونية بمأمورية الاستئناف حفظ شبرا الخيمة.

وذلك لكي يتمكن المواطنون والمحامون من استخراج الصور الرسمية من الأحكام والمستندات الموجودة في ملفات القضايا المنتهية بصدور أحكام فيها، والمحفوظة لدى مأمورية حفظ شبرا الخيمة والخاصة بجميع الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة ومأموريتها في القضايا المدنية والتجارية.

من جانبه أثنى المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، على الدور الذي قام به المستشار دكتور محمود عبد الفتاح -نائب رئيس محكمة النقض - المنتدب للإشراف وإدارة طعون النقض في مواد الجنح بمحكمة استئناف القاهرة، في متابعة وتنفيذ عملية التطوير التكنولوجي لجميع أقسام المحكمة ومأمورياتها، موضحا انه قد ثبت من خلال ما قدمه من إنجاز وأعمال في هذا الشأن بالإضافة لما قدمه من خلال توليه الإشراف والإدارة على طعون نقض الجنح، وأنه كان مقبلا على عمله معنيا به، وكان لحسن إدارته الأثر الكبير في إصلاح منظومة الطعون وإصلاح كثيرا من مواطن الخلل الإداري وملاحقة وإصلاح أوجه العوار وسد الثغرات التي قد تكون مدخلا للعبث أو الانحراف من العاملين فضلا عن سرعة إنجاز آلاف الطعون بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين الخصوم، مما كان له أثرا بليغا في تعزيز الثقة في منظومة إدارة العدالة وتأكيد ثقة المتقاضين في القضاء، وقد انعكس ذلك على إقامة نظام يتبع في هذا الشأن ويكفل حسن الأداء وتحقيق رسالة العدل.