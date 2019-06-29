أخبار مصر | خبير في جراحة العظام بالمركز الطبي العالمي في الفترة من 6 - 11 يوليو 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير في جراحة العظام بالمركز الطبي العالمي في الفترة من 6 - 11 يوليو 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الأمريكى الأستاذ الدكتور وجيه موسى لمناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات وأمراض القدم ومفصل الكاحل ، فى الفترة من ( 6 - 11 ) يوليو 2019 . وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة ( 8 ص - 2 م ) ولسهولة التواصل وضعت المستشفي رقم الخط الساخن 16221 أو من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg.

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