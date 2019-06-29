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أخبار مصر | خبير في جراحة العظام بالمركز الطبي العالمي في الفترة من 6 - 11 يوليو 2019

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يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الأمريكى الأستاذ الدكتور وجيه موسى لمناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات وأمراض القدم ومفصل الكاحل ، فى الفترة من ( 6 - 11 ) يوليو 2019 .

 وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة ( 8 ص - 2 م ) ولسهولة التواصل وضعت المستشفي  رقم الخط الساخن 16221  أو من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى  www.imc.org.eg.
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