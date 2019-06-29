أخبار مصر | التفاصيل الكاملة.. السيسي يلتقي نظيره الروسي باليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة.. السيسي يلتقي نظيره الروسي باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علي هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الروسي أكد علي الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة المقبلة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف راضي أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية علي جميع الأصعدة، مشيدًا في هذا الصدد بالمشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلي مستوي غير مسبوق".

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ورحب الرئيس السيسي بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تنامٍ، لا سيما في أعقاب زيارته إلي روسيا في أكتوبر 2018، وما أسفرت عنه من التوقيع علي اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي الشامل علي مستوي قيادتي البلدين، فضلًا عن التوقيع علي مذكرة تفاهم لإنشاء آلية المشاورات السياسية.

وأشار بوتين الي الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق، تم استعراض بعض القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها المسألة الليبية، حيث أكد الرئيس السيسي علي الأهمية البالغة لعامل استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ودعم الجيش الوطني الليبي علي نحو يكافح عمل التنظيمات المسلحة الإرهابية ويفرض الامن ويستعيد الاستقرار، ويقوض التدخلات الخارجية، تمهيدا لعقد الانتخابات والاستحقاقات السياسية لإنفاذ إرادة الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في تحديد مستقبل بلاده.

وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة، أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلي عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها الجهود المشتركة لاستئناف حركة الطيران العارض بين المدن الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة، فضلًا عن مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والتعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما تم استعراض فرص التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا في القارة الإفريقية، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقى، حيث تم التطرق في هذا السياق إلي الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة الإفريقية الروسية في أكتوبر المقبل، وتوافق الرئيسان حول ضرورة العمل علي بلورة نتائج فعلية وعملية لتلك القمة لصالح الشعوب الإفريقية بالمقام الأول، سعيًا نحو صياغة إطار للشراكة والتعاون المستدام بين روسيا والدول الإفريقية.