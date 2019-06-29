أخبار مصر | 11 يوليو.. أبناء الطرق الصوفية يحتفلون بمولد "المرسي أبو العباس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 يوليو.. أبناء الطرق الصوفية يحتفلون بمولد "المرسي أبو العباس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل أبناء الطرق الصوفية في مصر والعالم العربي والإسلامي، خلال الأيام المقبلة بمولد سيدي المرسي أبوالعباس - بالإسكندرية.

ويحيي الليلة الختامية فارس الآنشاد الديني الشيخ محمود التهامي بالميدان الرئيسي أمام المسجد يوم الخميس ١١ يوليو، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

وتحي مشيخة الطرق الصوفية في الإسكندرية، ذكرى مولد العارف بالله سيدي أبي العباس المرسي، بمشاركة عدد من مشايخ وممثلي الطرق الصوفية.

ويبدأ الاحتفال بتنظيم "موكب صوفي" بالبيارق واللافتات والطبول والمدائح، من مسجد سيدي علي تمراز وصولًا إلى مسجد أبو العباس المرسي في بحري.