أخبار مصر | وفد نقابة المهندسين في ضيافة السفير المصري بتونس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد نقابة المهندسين في ضيافة السفير المصري بتونس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف السفير نبيل حبشى سفير مصر بدولة تونس، المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، كما حضر اللقاء المهندس أسامة الخريجي رئيس العمادة التونسية، في لقاء وديا علي مادئة غداء.

وشهد اللقاء تسليم درع نقابة المهندسين للسفير المصري بتونس، ثم توجه ضاحي والوفد المرافق له بعد ذلك لمشاهدة حفل تدشين شارع المرحوم مهندس محمد بالحاج عمر و هو أحد مؤسسي عمادة المهندسين التونسية كما شغل منصب رئيس إتحاد المهندسين العرب لفترة.

وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسمية شارع باسم مهندس في دولة تونس أقيم حفل التدشين، بحضور رؤساء هيئات إتحاد المهندسين العرب ورئيس واعضاء عمادة المهندسين التونسية، ورئيس البلدية بتونس، وأمين اتحاد المهندسين العرب وأقارب المهندس محمد بالحاج عمر.