شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تشارك في مؤتمر «الأمن الغذائي الأفريقي» بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت عمادة المهندسين التونسية والفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية، مؤتمر الهندسة والأمن الغذائي في أفريقيا، تحت رعاية الحكومة التونسية، ومنظمة «اليونسكو»، بحضور وزير الفلاحة التونسي.

وبحسب بيان، السبت، حضر المؤتمر وفد نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، ورؤساء وممثلي العمادات والمنظمات والنقابات الهندسية لاتحاد المنظمات الأفريقية، واتحاد المهندسين العرب.

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وشملت الأهداف الرئيسية للمؤتمر تعميق الحوار حول تحديات الأمن الغذائي في أفريقيا، وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وإبراز دور ومساهمة المهندسين في تحقيق هذه الأهداف وإيجاد الحلول الميدانية لتطبيقها في مختلف المراحل، بدءًا من الإنتاج إلى التسليم للمستهلك وبناء مقارنة لمزيد من التنسيق والتشاور بين المهندسين والخبراء والزراعيين وصناع القرار من مختلف الدول الأفريقية لتبادل المعلومات والتجارب والحلول من أجل كسب رهان الأمن الغذائي مع تقييم السياسات المعتمدة.

وشهد المؤتمر عدة ورش عمل هامة تضمنت دور التكنولوجيا في الحفاظ على الموارد الطبيعية والسياسات الزراعية، ومساهمة الهندسة والعلوم في تحدي الأمن الغذائي والمائي وتطوير الموارد البشرية الفنية والعلمية لبناء القدرات الذاتية.

وشاركت نقابة المهندسين المصرية بورشة عمل شملت عرضًا لما تقوم به النقابة في مجال التدريب وعقد بروتوكولات مع عدة دول أفريقية، مثل تنزانيا، وأوغندا، ورواندا.