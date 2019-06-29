شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي» يعتمد نتيجة العينة العشوائية لـ«فلسفة الثانوية» بـ94.1% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الدور الأول.

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وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالب وطالبة بنسبة النجاح 94.1%.

وذكر «عبد الحكم»، إن 1321 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة، كما حصل 2835 طالب وطالبة بنسبة 29.12%% من إجمالي العينة العشوائية على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2050 طالب وطالبة بنسبة 21.05% من إجمالي العينة العشوائية على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1495 طالب وطالبة بنسبة 15.35% من إجمالي العينة العشوائية على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.