شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الإهمال».. إحالة مسؤولي الحدائق والمحاجر في أسوان للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، السبت، مسؤولي الحدائق والمحاجر للتحقيق، بسبب الإهمال في المتابعة والإشراف لأعمالهم المنوطة.
وكشفت الجولة، التي رافقه فيها اللواء سعيد حجازي، نائب المحافظ، لمشتل وحديقة فيلة، وأحد محاجر الجرانيت في منطقة الشلال، سوء حالة المشتل الزراعي، الذي يقع على مساحة 3 أفدنة تضم 4 صوب زراعية ومسطحات خضراء، تشمل العديد من الشتلات والأشجار والنباتات والزهور بجانب برجولات خشبية ومقاعد ومكتب إداري.
وعقب استدعائه للمسؤولين أثناء الجولة الميدانية، أكد اللواء أحمد إبراهيم على أنه ستتم مواجهة أي تراخ أو تقصير بكل حزم من أي مسؤول خلال الفترة الحالية، التي تتطلب الالتزام بالمرور الميداني اليومي، والسعي الجاد لمواجهة التحديات، وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني.
ووجه إلى أهمية رفع كفاءة مشتل وحديقة فيلة، لموقعها الحيوي أمام مدخل معابد فيلة، وأيضاً لدورها في تشجير هذه المنطقة، علاوةً على دعم وتغذية باقي الشوارع والميادين بشتلات النباتات والزهور اللازمة لعمليات التجميل داخل المدينة.
وشدد محافظ أسوان على مسؤولي المحاجر بالمتابعة الميدانية لمنظومة استخراج خامات الجرانيت والرخام، للحد من ظاهرة الهدر بكميات تؤثر على القيمة الاقتصادية لهذه الثروة الطبيعية، مطالباً رئيس المدينة بالتنسيق مع الطرق وإدارة المحاجر بالمحافظة لوضع موازين في مدخل كل محجر للقيام بمتابعة أوزان الحمولات المحددة لسيارات النقل الثقيل، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة لذلك.
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