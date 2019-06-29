شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحصين 728 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 728 ألف و463 رأس ماشية بينهم «442 ألف و477 أبقار، 250 ألفًا و849 جاموس، 33 ألف و119 أغنام، و2018 ماعز» منذ بداية الحملة حتى الآن.