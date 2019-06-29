شكرا لقرائتكم خبر عن «حماة الوطن» يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بذكرى ثورة 30 يونيو التي كانت مخرجا للدولة المصرية من حالة الفوضى والطائفية التي كانت تهدد المجتمع، حيث أنقذت النسيج المصرى من أكبر عملية تشويه لثقافته وقيمه.

قال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن ثورة 30 يونيو تعتبر اللحظة التي كتب فيها الشعب المصري نهاية الجماعة الإرهابية بقرار شعبي ليصحح مسار ما حدث منذ أن تولى الإخوانى محمد مرسى العياط مقاليد الحكم، ولاستعادة الدولة المصرية من يد سلطة شكلت وضعاً كارثيا للأمة المصرية وللمصريين، وأحلت دماء كل من يعارضها، بل وتخابرت مع دول أرادت النيل من الدولة المصرية، لتخرج جموع الشعب المصري في ثورة شهد لها العالم كله لاقتلاع جماعة الظلام وهدم مخططها الإرهابي.

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وأضاف رئيس الحزب أن هذه الذكرى تأتى ومصر قد حققت العديد من الإنجازات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ما كان لها أن تتحقق دون رؤية واضحة للتحديات الاستراتيجية التي تحيط بالدور المصري في الداخل والخارج، والمساندة المجتمعية لتلك الرؤية، بالرغم من عبء التكلفة العالية التي يدفعها العديد من الشرائح داخل المجتمع من أجل وضع بلدهم في بداية مسار صحيح ومطلوب نحو الانطلاق، واحتلال مكانة بارزة إقليميًا ودوليًا.

وأشار الفريق الهريدى إلى أن مصر باتت قادرة على إدارة علاقتها الخارجية بشكل متوازن دون تبعية، وأظهرت قدرة على التعامل مع مراكز القوى العالمية بندية كاملة، بالإضافة إلى التعامل الذكي في إدارة قضايا الأمن القومي العربي التي كانت في مهب الريح ومخاطرها مفتوحة وتتحكم بها قوى إقليمية؛ غير أن مصر وقفت لمساندة العراق وليبيا وسوريا وغيرها من الدول التي تربطنا بها اللغة.

وأكد الهريدى على الدعم الكامل لمؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، داعيا القوى السياسية وأبناء الوطن بمختلف ميولهم واتجاهاتهم، للوقوف صفا واحدا والاصطفاف خلف قيادتنا السياسية، حفاظا على الأمن القومي لمصر.