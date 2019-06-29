شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن عن رابط بطاقة الطالب للصف الأول الثانوي.. وتحدد آلية تقديم الشكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي، والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي.

وقالت الوزارة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يوليو 2019، مشيرة إلى أنه تم تحميل عدد 499 ألف بطاقة طالب وطالبة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة ويتم في الوقت الحالي التدقيق والمراجعة لعدد 72 ألف بطاقة طالب/طالبة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وأوضحت أنه يمكن للطالب الحصول على النتيجة الموثقة من المدرسة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يوليو 2019.

Advertisements

في نفس السياق، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى، الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني (دور مايو 2019)، في مدة أقصاها أسبوع بدءا من يوم الخميس الماضي الموافق 27 يونيو 2019، بهدف تحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيا وإلكترونيا.

وأكدت الوزارة أنه بشأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية ستكون كما هو معتاد في السنوات الماضية، حيث تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية، أوضحت الوزارة أنه على كل إدارة تعليمية جمع الشكاوى (الخاصة بأخطاء تقنية وليست تظلم من النتيجة) وإعداد كشوف تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة في تاريخه من عدمه، وإرسالها عن طريق المديرية التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت الوزارة أن تقديم الشكوى لا يعد مبررًا لعدم دخول امتحان الفرصة الثانية الإلزامية في يوليو 2019 وذلك من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلاب في حالة عدم ثبوت الشكوى وانطلاقًا من مبدأ تحقيق العدالة للطلاب الذين تضرروا من أي خلل تقني، والتحقق من ذلك من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.