حبس عاطلين 4 يومًا لاتهامهما بقتل فتاة داخل شقة سكنية في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالتشريح، لمعرفة سبب الوفاة، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن خلافات نشبت بين المجني عليه، والمتهمين دفعتهم لتسديد طعنتين نافذتين برقبتها ما أسفر عن وفاتها.

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وتابعت التحقيقات، أن الفتاة كانت تربطها علاقة مع أحد المتهمين، وتوجهت معه إلى شقة بمنطقة العمرانية، وكان ينتظره صديقه المتهم الثاني، وهناك حدثت مشادة بينهما دفعت المتهمين لتسديد طعنات نافذة إليها ما أسفر عن وفاتها.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال معاينة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن الجثة لفتاة، ملقاة داخل شقة سكنية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.