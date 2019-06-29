بعد مداهمة "الخندق وميت سلسيل وبحيرة المنزلة.. ضبط 15 ألف عنصرا إجراميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام حملات متنوعة بكافة المحافظات لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال شهر عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق ( "المنزلة، المطرية، الجمالية، ميت سلسيل" بالدقهلية)، "التمساح، دواسة، المدورة، الخندق" ببورسعيد)، (بحيرة المنزلة بدمياط )، (منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية) ضُبط خلالها (3167 متهم)، (11950) متهما من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية، (448) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (21 بندقية آلية- 20 بندقية غير مششخنة- 7 مسدس - 128 فرد محلى- 260 سلاح أبيض).

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كما ضبط 3983 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3556 متهما ضم (رشاش جرينوف– 2 رشاش - 424 بندقية آلية – 761 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 262 مسدس – 2533 فرد محلى – 7664 طلقة مختلفة الأعيرة)، 6267 قطعة سلاح أبيض، (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، (61) تشكيلا عصابيا ضموا (219) متهمًا، ارتكبوا (305) حادث متنوع.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ 2 مليون و70 ألف حكم قضائي من بينها (11 حكما بالإعدام، 448 حكم بالسجن المؤبد).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.