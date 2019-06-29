بعد إعلان النتيجة.. 4 مواعيد مهمة لطلاب الصف الأول الثانوي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي، والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي.

وحددت الوزارة الرابط التالي للاطلاع على النتيجة التفصيلية: اضغط هنا.

وحددت وزارة التربية والتعليم ٤ مواعيد مهمة لطلاب الصف الأول الثانوي:

- اليوم السبت: يمكن لـ٤٩٩ ألف طالب وطالبة الاطلاع على نتاىجهم، بعد انتهاء مراجعتها وتدقيقها.

- الاثنين الموافق ١ يوليو ٢٠١٩: يمكن للطلاب الذين لم يجدوا بطاقاتهم اليوم، إعادة المحاولة مرة اخرى يوم الاثنين، إذ يجري مراجعة وتحليل ٧٢ ألف بطاقة.

- الأربعاء الموافق ٣ يوليو: يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم الموثقة من المدرسة.

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- ويمكن للطلاب التقدم بالشكاوى والتظلمات من النتائج، في موعد أقصاه أسبوع بدءا من يوم الخميس الماضي الموافق ٢٧ يونيو ٢٠١٩.

علما بأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية تجرى كما هو معتاد في السنوات الماضية، حيث تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية، تجمع كل إدارة تعليمية الشكاوى (الخاصة بأخطاء تقنية وليست تظلم من النتيجة) وتعد كشوف تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة في تاريخه من عدمه، وترسلها عن طريق المديرية التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مع التأكيد على أن التقدم الشكوى أو التظلم لا يعد مبررًا لعدم دخول امتحان الفرصة الثانية الإلزامية في يوليو 2019، من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلاب في حالة عدم ثبوت الشكوى، وانطلاقًا من مبدأ تحقيق العدالة للطلاب الذين تضرروا من أي خلل تقني، والتحقق من ذلك من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفرصة الأولى بنهاية العام الدراسي 2018/2019، في مايو الماضي، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، نسبة النجاح العامة للطلاب والتي بلغت ٩١.٤%.

وتنطلق امتحانات الفرصة الثانية يوم ١٤ يوليو المقبل وتستمر حتى يوم ٢٧ من نفس الشهر.