برامج تدريبية لـ"المرشدين السياحيين" على سياسة مصر الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

ألقى السفير أشرف منير، مساعد وزير الخارجية، محاضرة للمرشدين السياحيين تناولت "بروتوكولات التعامل مع الوفود الرسمية وغير الرسمية" وكيفية التعامل معها، خاصة حين مرافقتهم للشخصيات القيادية في الدول الخارجية عند زيارتهم لمصر.

وقال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحين، إن المحاضرة جاءت تلبية لمطالب النقابة، والتي تستهدف العمل على رفع كفاءة ومهارة المرشدين السياحيين خاصة الجدد منهم، وإطلاعهم أولاً بأول على المجريات التي تشهدها السياحة المصرية على كافة الأصعدة، خاصة وأن المرشد السياحي، يُعد حائط الصد الأول فيما يشر بالخارج من مفاهيم وأقاويل خاطئة وشائعت ويقوم بالرد عليها خلال تساؤلات واستفسارات السائحين الوافدين، فضلاً عن كونه سفيراً داخل بلده ويحتاج لإمداده بالمعلومات الصحيحة.

ونوه النحلة في تصريحات لمصراوي، اليوم، إلى استجابة وزارة الخارجية السريعة لمطالب النقابة العامة للمرشدين السياحيين، حيث وجه وزير الخارجية سامح شكري، السفير سامح أبو العنين مساعد الوزير، لدعم المرشدين السياحيين بكل المحاضرات، وكذلك مساعدة النقابة في استخراج تأشيرات الدخول لدول العالم في إطار التسشهيلات التي تقدمها الوزارة للجهات الحكومية.

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وأضاف، أن النقابة تقوم حالياً بصدد إعداد برنامج تثقيفي وتوعوي للمرشدين السياحيين يحاضر فيها السفير سامح أبوالعنين مساعد وزير الخارجية، والتي تقام تحت عنوان "سياسة مصر الخارجية"، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارة الخارجية، والنقابة العامة للمرشدين السياحيين.

وشهدت المحاضرة، حضوراً مكثفاً من أعضاء مجلس إدارة النقابة من بينهم، ياسر عبدالوهاب، وكيل مجلس النقابة، وحسن خطاب أمين صندوق النقابة، ومايكل يحيى، عضو مجلس النقابة العام، وأحمد نور الدين، نقيب الجيزة وشمال الصعيد.

وأشاد الحضور بدور الخارجية المصرية خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، والأحداث المتلاحقة، وقدرتها على تصحيح الصورة المغلوطة والمفاهيم الخاطئة، لدورها الريادي ودورها السياسي واستعادة الثقة والسياحة من مختلف دول العالم إلى مصر.