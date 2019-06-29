وزيرة السياحة ووفد مصر يزورون منزل ومتحف مؤسس جمهورية الصين الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

دعت الحكومة الصينية، وزيرة السياحة، والوفد المصري لزيارة متحف ومنزل الزعيم الصيني ماو تسي تونج مؤسس جمهورية الصين الشعبية في مسقط رأسه بمدينة شاوشام، وذلك بحضور السفير أسامة المجدوب سفير مصر في بكين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك قبيل مغادرة الوزيرة، جمهورية الصين الشعبية بعد انتهاء فعاليات المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الاًول الذي تمثل فيه الوزيرة، مصر على رأس وفد مصري رسمي رفيع المستوى.

وقام الوفد بوضع الزهور أمام تمثال ماو تسي تونج في ساحة المتحف الخاص به، وهو تقليد متبع كتحية له.

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ومن جانبها، هنأت وزيرة السياحة، الجانب الصيني على اقتراب الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعلن اعترافها بجمهورية الصين الشعبية.

وأقيم المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الاًول في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ يونيو الجاري، بحضور 53 دولة أفريقية وكانت مصر ضيف شرف بالمعرض.

جدير بالذكر، أن ماو تسي تونج هو مؤسس جمهورية الصين الشعبية، وواحداً من الاثني عشر الذين أسسوا الحزب الشيوعي في شنغهاي، وأصبح زعيما للحزب الشيوعي الصيني منذ 1935 حتى وفاته، وكان سياسياً وقائداً عسكرياً صينيا.

وأخذ "ماو" على عاتقه إعادة بناء الصين لتصبح دولة عصرية قوية، واهتم بالتعليم والتصنيع والصحة، وحول النظام الاقتصادي من رأسمالية إلى اشتراكية، وبعد أن كانت الصين تقدس الآباء والأجداد لآلاف السنين أصبحت تقدس الوطن.