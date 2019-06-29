شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: امتحان التفاضل طويل.. وتباين في آراء الطلاب حول الجيولوجيا وعلم النفس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان التفاضل والتكامل «الرياضيات البحتة» لطلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة، كان طويلا وصعب في عدد من المسائل.

وأوضحت «عبير»، في تصريحات صحفية لها، السبت، أن هناك شكاوى كثيرة من صعوبة بعض المسائل في الامتحان، بينما كانت بعض المسائل الأخرى معقولة نسبيا، فضلا عن شكاوى من ضيق الوقت المخصص للامتحان والذي لا يتناسب مع طبيعة الأسئلة التي تحتاج لخطوات كثيرة للإجابة عليها.

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وأشتكي عدد من أولياء أمور الطلاب من الوقت المخصص لامتحانات طلاب شعبة العلمي رياضة، قائلين: «احنا مظلومين في الوقت المخصص لامتحانات أبنائنا» مطالبين بمساواتهم بباقي الشعب.

وذكرت «عبير»، أن هناك تباين في آراء الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة وسهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية في شعبة العلمي علوم بالثانوية العامة، بينما جاء امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب القسم الأدبي في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت «عبير»، أن هناك اختلاف في الآراء حول امتحان الجيولوجيا، حيث قال عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن الامتحان صعب ووصفوه بأصعب امتحان تعجيزي في تاريخ امتحانات الجيولوجيا وخاصة بالسؤال الخاص بالرسمة، بينما أكد طلاب وأولياء أمور آخرين أن الامتحان سهل ومباشر للطالب الذي ذاكره ولا توجد بيه صعوبات.