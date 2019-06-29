شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يعزي أسرة الشهيد محمد بشير ويطلق اسمه على مدرسة زيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، السبت، لقرية زيان بمركز بلقاس، لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد بشير عبدالتواب، 21 عامًا، الذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني في العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على المدرسة الإعدادية بالقرية لتصبح «مدرسة الشهيد محمد بشير عبدالتواب الإعدادية»، مؤكدًا أنه مهما قدمنا لن نوفي الشهيد حقه وإنما نخلد ذكراه بإطلاق اسمه على المدرسة.

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والتقى المحافظ بأسرة الشهيد وأكد لهم ولأهل القرية أن الدولة تقدر من ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن والذين يتصدون للإرهابيين الذي لا وطن ولا دين لهم.

وقال «شاروبيم» في تصريح صحفي: «نحن جميعا نقدر كل أسرة مصرية أصيلة قدمت زهرة من الزهور الشابة فداء للوطن، ولا ننسى أبنائنا الشهداء الذين راحوا في سبيل الدفاع عن وطننا الغالي».

وشدد محافظ الدقهلية على حسام لبيب، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسرة الشهيد وتلبية مطالبهم.