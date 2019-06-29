شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالب أرسل امتحان الجيولوجيا على «الواتس آب» في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن أعضاء لجنة مراقبة الثانوية العامة بمجمع مدارس شها التابعة لمركز المنصورة، السبت، من ضبط طالب قام بتصوير امتحان الجيولوجيا وإرساله على «الوتس أب» أثناء الامتحان.

وأعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه تم ضبط الجهاز المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه تجاه الطالب.

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وبحسب بيان لمديرية التربية والتعليم، فقد تم نقل طالبة في لجنة شجرة الدر الإعدادية إلى المستشفى العام أثناء تأديتها امتحان مادة «علم النفس والاجتماع» بعد شعورها بالتعب وتم استدعاء الإسعاف لها.

وفى لجنة مدرسة السنبلاوين الثانوية تم نقل الطالبة نورهان إلى مستشفى السنبلاوين أثناء تأديته امتحان علم النفس وفى نفس اللجنة حاولت الطالبة رنا القفز من فوق السور بالدور الأول العلوى وتم السيطرة عليها.

وأكدت المديرية أن ٤٢٣٥٥ طالب وطالبة أدوا الامتحان أمام ١١٤ لجنة امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل في أجواء يسودها الهدوء باستثناء بعض اللجان الامتحانية.