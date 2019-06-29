شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استكمال أعمال إزالة المدابغ بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، السبت، أن أعمال إزالة المدابغ بمنطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة تُجرى على قدم وساق، في إطار خطة المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة والملوثة للبيئة، مع إعادة التخطيط العمراني للمنطقة، بما يتناسب مع حجم المواقع الأثرية المحيطة بها وأهميتها ووضعها على الخريطة السياحية.

وقال محافظ القاهرة إنه تم الانتهاء من هدم 223 مدبغة حتى الآن، كما تم نقل 66 مدبغة منهم إلى منطقة الروبيكي، وتعويض الباقي منهم مالياً وباقي حوالي 135 مدبغة جار إزالتها، كما تم هدم 46 محلا و22 مخزنا و8 مقاهٍ و5 مصانع، بالإضافة إلى 40 كشك وعشة خشبية ومعرضي جلود و2 اسطبل وورشة.

وأوضح «عبدالعال» أنه جار إعداد تخطيط مستقبلي للمنطقة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، يضم سور مجرى العيون وبحيرة عين الحياة ومتحف الحضارات ومنطقة مجمع الأديان، التي تضم أقدم مساجد مصر جامع عمرو عبدالعاص والكنائس القديمة الكنيسة المعلقة وأبى سرجة والسيدة العذراء والمتحف القبطي والمعبداليهودي.