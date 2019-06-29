شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يهنئ السيسي بـ«30 يونيو»: «نصلي إلى الله أن يهبكم الحكمة في قيادة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وقال البابا في البرقية: «يطيب لي أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصري كافةً، بالأصالة عن نفسي وعن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية بالذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الشعبية التي حافظت على بلادنا من التمزق والتي حماها جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة والتي مهدت الطريق لاستقرار المجتمع في شتى المجالات».

وتابع: «نصلي إلى الله أن يهبكم الحكمة في قيادة مصر نحو آفاق المستقبل لمزيد من النمو والازدهار لشعبنا الأبي الوفي».