شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تبحث سبل التعاون مع أكبر مدرسة فندقية في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، السبت، اجتماعا مع مسؤولى التعليم الفنى السياحى بالمدرسة الفندقية سانشان بإقليم هونان، وهى أكبر مؤسسة تعليمية في مجال إدارة الفنادق في الصين، وذلك لبحث سبل التعاون معها في مجال التدريب.

جاء ذلك اللقاء خلال الزيارة الحالية للوزيرة لدولة الصين لتمثيل مصر في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول.

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واستهلت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بالتأكيد على أن الاستثمار في العاملين في قطاع السياحة في مصر على رأس أولويات وزارة السياحة، لبناء عنصر بشرى مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي، في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، ما يرفع من القدرة التنافسية لقطاع السياحة في مصر من خلال تقديم خدمات متميزة وذات كفاءة.

وناقش الطرفان سبل التعاون في مجال التدريب والتأهيل السياحى، وقد قام الجانب الصينى بشرح إمكانيات المدرسة والبرامج المتاحة بها.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على دراسة كيفية الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الضيافة وتبادل الخبرات، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة والنهوض بالمنتج السياحى المصرى.

وقالت الدكتورة سها بهجت، مستشار الوزيرة للتدريب، إنه في إطار التعاون مع السفارة الصينية في مصر، فقد تم الحصول على منحة تدريبية من السفارة الصينية لتأهيل ٢٥ من العاملين بقطاع السياحة على إدارة العمل السياحى والفندقي، كما تم الاتفاق على إيفاد طهاة صينيين لتدريب مجموعة من الطهاة المصريين على فنون الطهى الصينى، حيث إنه من العوامل المشجعة لزيادة أعداد الصينيين إلى مصر توافر الأطعمة الصينية.