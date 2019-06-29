شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرين في الأشعة التداخلية وجراحة العظام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الأمريكي، الأستاذ الدكتور وجيه موسى، لمناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات وأمراض القدم ومفصل الكاحل، في الفترة من 6 حتى 11 يوليو 2019، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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كما يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور تيرى دو بيري، خبير علاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلى والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، فى الفترة من 5 حتى 8 يوليو 2019.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وتخصص رقم الخط الساخن 16221 لسهولة التواصل، أو زيارة الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg.