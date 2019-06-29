شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: افتتاح مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان بمطروح في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريرا عن أهم نتائج تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات خلال عام 2018/2019، حيث تم تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات في 8500 مدرسة استهدفت توعية 1.5 مليون طالب بزيادة 50% عن العام السابق وتنفيذ 66 معسكرا تدريبياً للطلاب باستهداف 2500 متطوع جديد بجانب تنفيذ 600 مبادرة توعوية لتوعيه 16 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية، وكذلك برامج توعوية للعمال بالمصانع تحت شعار «خدعوك فقالو» واستفاد منها 7500 عامل و200 مبادرة توعوية للسائقين تحت شعار «توصل بالسلامة» في 22 محافظة استفاد منها 20 ألف سائق، بجانب تنفيذ 34 ورشة عمل بالمؤسسة العقابية و60 ليلة عرض مسرحي وقائى بالأماكن الأكثر عرضة للمشكلة مثل «الأسمرات، وغيط العنب والمحروسة» والساحات الكبرى والميادين، بجانب التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوحيد خطبة الجمعة عن التوعية بأضرار المخدرات، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الخامسة من الحملة الإعلامية «انت أقوى من المخدرات» بمشاركة الكابتن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، والتى حققت نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى بأكثر من 40 مليون مشاهد خلال شهرين.

جاء ذلك خلال رئاسة «والي» اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

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وصرحت «والى» أنه تم إمداد الإدارة العامة للمرور بـ60 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة داخل بالمحافظات للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات، وكذلك تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 4 آلاف سائق حافلات مدرسية، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 3% بعدما كانت من 12% عام 2015، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.

وفى إطار التأهيل والعلاج أوضحت «والى» أن عدد المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة وصل إلى 120 ألف مريض إدمان بجانب مواجهة الأمراض المصاحبة من خلال تحليل الفيروسات «HIV. C. B» لجميع مرضى الإدمان المستفيدين من خدمات العلاج وإحالة الحالات الإيجابية للعلاج، كما تم تنفيذ 27 فعالية رياضية واجتماعية للمتعافين من الإدمان حفل إفطار جماعى ل 260 متعافيا في 3 مراكز علاجية، وكذلك تم افتتاح مركز المنيا بسعة سريرية 126 أسرة ويعد أول مركز في الصعيد لتأهيل مرضى الإدمان، بجانب أنه سيتم افتتاح مركز لعلاج مرضى الإدمان في محافظة مطروح بسعة 108 أسرة في شهر يوليو المقبل، وكذلك افتتاح مركز في الفيوم في شهر أكتوبر، وافتتاح مركز بسوهاج ومركز ببور فؤاد خلال العام الحالى، كما يتم حاليا التحضير لتخريج الدفعة الثانية من دبلوم مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة خلال يوليو 2019، إضافه إلى تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين بقيمة مليون و760 ألف جنيه حتى الآن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

ووجهت «والى» باستمرار العمل على زيادة عدد المتطوعين لدى الصندوق وحث الشباب على التطوع ورفع كفاءتهم من خلال إعداد برامج تدريبية لهم، واستثمار طاقتهم في التوعية بأضرار تعاطى المخدرات بجانب تكثيف برامج التوعية بأضرار الإدمان، بما يتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

كما عرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن- مدير الصندوق خلال الاجتماع أبرز الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال عام 2019/2020، منها إعلان نتائج المسح القومى عن ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والذى يقوم بإجرائه حاليا صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لتوحيد البيانات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية وتجنب الازدواجية وسيتم على ضوء المسح إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان «2019-2022»، وكذلك تنفيذ برامج وقائية ورفع وعى الطلاب بخطورة تعاطى المخدرات لرفع وعى ٢ مليون طالب وطالبة بالمراحل التعليمية الابتدائي والإعدادى والثانوى بالمدارس والمعاهد الأزهرية وكذلك بالتعليم الفنى بجانب تنظيم 100معسكر صيفى لطلاب المدارس وكذلك تدشين أول مقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بجامعتى القاهرة وحلوان «لتوعية الطلاب وتدشين دبلومة مهنية معنية لحفض الطلب على المخدرات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بجامعتى»الإسكندرية- المنصورة«بالإضافة إلى دبلوم مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة، وكذلك سيتم تنظيم 200 دورة تدريبية متقدمة لطلاب كليات الطب ومعاهد التمريض حول مشكلة الإدمان بجامعات»الإسكندريةّ وقناة السويس بالإسماعيلية وأسيوط والقاهرة«، بالإضافة إلى جامعة عين شمس.