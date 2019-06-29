شكرا لقرائتكم خبر عن إغماءات وشكاوى من صعوبة «تفاضل» الثانوية العامة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث، السبت، امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع، وشكا الطلاب من صعوبة امتحان التفاضل والتكامل، واًصيب عدد منهم بحالات إغماء وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

في الدقهلية، اُصيبت الطالبة «ن. م» بلجة مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين للعلاج، كما أصيب الطالب «م. ف» بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بميت غمر بنوبة صرع بالمخ، فور بدء الامتحان وتم نقله لاستقبال مستشفى ميت غمر المركزي.

وأكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق الطلاب وتم تحرير محضر وإرساله لوزارة التربية والتعليم لاتخاذ شؤونها نحو إعادة الامتحان بكامل الدرجة من عدمه.

وفي المنوفية، اُصيبت الطالبة «أسماء خ. م.»، من لجنة مدرسة كفر ربيع الثانوية بمغص معوي، وتم نقلها إلى مستشفى تلا العام، كما اُصيبت الطالبة «مى ف. ح.» بمدرسة الشهيد باسم الجمسي بالبتانون بإغماء وتم نقلها لمستشفى شبين الكوم التعليمي.

وفي القليوبية، شهدت اللجان انهيار وبكاء بين طلاب القسم العلمي رياضة لصعوبة امتحان التفاضل، مؤكدين أن الإمتحان جاء طويلا وغير مناسب لوقت الإجابة

ودفعت سهولة مادة إمتحان علم النفس للقسم الأدبي بعض الطلاب للخروج مبكرًا من الإمتحان، وشهدت لجان الإمتحان حالة إغماء لطالبة في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة بطوخ وامتناع طالب عن الإجابة في نفس المادة والإدارة.

وفي الغربية، أعرب عشرات من طلاب «شعبة الرياضيات» عن ارتياحهم من امتحان التفاضل والتكامل، مؤكدين أن الامتحان من الكتاب المدرسي، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى، من الطلاب أو أولياء الأمور، بشأن وجود صعوبة أو مشكلات في الامتحان.

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وفي كفر الشيخ، شكا الطلاب من صعوبة الرياضيات ووجود جزئيات غامضة وغير مباشرة في علم النفس، واكد عدد من اتلطلاب أن امتحان الجيولوجيا جاؤ صعبًا وفوق مستوي الطالب المتوسط خاصة الرسومات.

وفي البحيرة، شكا عدد من الطلاب من صعوبة امتحان التفاضل والتكامل، واُصيبت طالبة بإدارة إدكو التعليمية بحالة إغماء، أثناء أداء إمتحان الجيولوجيا، وتم نقلها إلى المستشفى العام بسيارة الإسعاف.

وأكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى من الامتحانات.

وفي مطروح، قال الدكتور سمير النيلي، مدير عام التربية والتعليم، أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترد إليها أي شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور.

وفي السويس، انهارت طالبات عدة مدارس بسبب صعوبة امتحان التفاضل والتكامل وخرج بعضهن من الامتحان وهن في حالة بكاء شديد، وأكد الطلاب أن امتحان التفاضل والتكامل جاء صعب، فيما لم يجاوب الكثير على سؤال «المثلث» بسبب صعوبته الشديدة، على حد تعبيرهم.

وفي شمال سيناء، تغيب 33 طالبًا وطالبة عن أداء امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع،

وقالت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات الرئيسية المشكّلة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي من الطلاب وأولياء الأمور.

وفي الأقصر، أعرب الطلاب عن سعادتهم بسهولة الأسئلة للشعب الثلاث، وقال عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب أو أي مشكلات بلجان الامتحانات.

وفي بني سويف، اُصيبت «تقوى. س. ص» بإغماء خلال تأديتها للامتحان بلجنة مدرسة الثانوية بنات الجديدة بمدينة بني سويف، ونُقلت لمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج، وأصيب طالبة «همت. أ. م» بهبوط في الدورة الدموية، أثناء تأديتها للامتحان بلجنة مدرسة سمسطا الإبتدائية، ونقلت للمستشفى المركزي لتلقي العلاج، كما أصيب «مصطفى. ع. ق» بإغماء أثناء تأديته للامتحان بلجنة مدرسة الشهيد مينا عزت بمدينة بني سويف، وتم إسعافه في المكان.

وفي الوادي الجديد، أشاد عدد كبير من الطلاب بمستوى امتحانات في مواد التفاضل والتكامل، والجيولوجيا وعلم النفس، لافتين إلى أن الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط.