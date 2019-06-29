شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» والسفير الياباني يفتتحان منشآت بالجامعة المصرية اليابانية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في الأول من يوليو، عددا من منشآت الجامعة الجديدة ببرج العرب، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة فايزة أبوالنجا، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية، والسفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، ونوريكي سوزوكي، النائب الأول لهيئة التعاون الياباني بالقاهرة (جايكا)، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، أن مصر تضع على رأس أولوياتها التعليم والصحة كركيزة أساسية لبناء الإنسان ونهضة المجتمع، مشيداً بحجم الدعم الذي يلقاه التعليم والبحث العلمي حالياً من دعم غير محدود للجامعات المتميزة ومنها الجامعة المصرية اليابانية.

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وأضاف أن الحكومة المصرية تموّل بناء المقر الدائم والجديد للجامعة المزمع الانتهاء منه خلال شهرين، بتكلفة تقترب من ٤ مليارات جنيه وتبذل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهودا كبيرة للانتهاء من تشييده، استعداداً للافتتاح الرئاسي، ويعد هذا المقر نقلة نوعية كبيرة في توفير المناخ المحفز للإبداع، حيث تقام المباني على 17% فقط من مساحة الحرم الجامعي البالغ ٢٠٠ فدان، وصمم بطريقة صديقة للبيئة وبأحدث النظم والتقنيات العالمية الحديثة.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية جامعة حكومية ذات طبيعة خاصة، أنشئت، في إطار تعاون مثمر بين الحكومتين المصرية واليابانية، وقدمت العديد من المنح الدراسية لطالبي الماجستير والدكتوراه، ولها تعاون مع عددٍ كبير من الجامعات اليابانية وتستقبل عشرات الأساتذة من اليابان للتدريس بها وإيفاد باحثين إلى اليابان لاستكمال دراساتهم.

كما أنها فتحت باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لاستقبال الدفعة الثانية من الطلاب المصريين والأفارقة ودراسة آخر ما وصل إليه العلم بكليتي الهندسة وإدارة الأعمال في تخصصات دقيقة تخدم البحث العلمي الذي يدفع الاقتصاد والإنتاج القومي، ويعد حجر الزاوية في نهضة أي أمة.