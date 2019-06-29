شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 50 عامًا من العطاء.. «النقض» تكرم المستشار مجدى أبوالعلا ونائبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت قيادات محكمة النقض، السبت، في احتفالية رئيسها المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائبيها المستشار إبراهيم الهنيدى، والمستشار سمير مصطفى، والمستشار يحيى خليفة، الأمين العام للمجلس، لاكتمال عطائهم في العمل القضائى الذي جاوز الـ50 عامًا.

وحضر أعضاء الدائرة الجنائية، التي ترأسها «أبوالعلا»، لسنوات عديدة، احتفالية التكريم التي عقدت بقاعة عبدالعزيز باشا فهمى، التي كان يعقد بها جلساته، حيث تبادل الكلمات وتقديم هدية رمزية من أعضاء الدائرة ومن قيادات المحكمة.

وقال المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، إن «أبوالعلا» استعرض، خلال اللقاء، إنجازات المحكمة في عهده خلال العاميين الماضيين، وأوضح دور كل الإدارات التي ترأسها مساعدوه، ابتداءً من نيابة النقض وجهودها وإنجازاتها برئاسة المستشار محمود مسعود، ومساعداه، وكذلك المكتب الفنى للمحكمة برئاسة المستشار عبدالله عصر، وما أنجزه خلال العامين ومساعداه المستشار جمال جودة، وأيمن سعد الدين، وإدارة التفتيش القضائى التي أنشئت لأول مرة بالمحكمة وأدارها المستشار فرحان بطران، نائب رئيس محكمة النقض، وأشرف مسعد، المستشار الفنى لرئيس المحكمة، وإدراتى التعاون الدولى والعلاقات العامة والإعلام، ودور كل منهما.

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وأضاف «رضا» أن «أبوالعلا» تمنى للمحكمة النهوض الدائم في ظل رئاستها القادمة، ولرجال القضاء دوام التوفيق في تحقيق العدالة الناجزة.

ويذكر أن التكريم جاء عقب تكريم أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة التي انعقدت في 25 يونيو الجارى، لرئيس المحكمة.

وقالت مصادر قضائية، رفضت ذكر اسمها، إن مجلس القضاء الأعلى عقد، أمس، آخر جلساته، برئاسة المستشار «أبوالعلا»، لبلوغه سن التقاعد.

ووفقًا للمصادر، يستمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، عضوا في مجلس القضاء الأعلى بالتشكيل الجديد، والذي من المقرر أن يصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الساعات المقبلة.

ويختار السيسى من بين أقدم 7 مستشارين بمحكمة النقض، رئيسا لها خلفًا لرئيس المحكمة الذي أحيل إلى التقاعد، وسيكون اختيار الرئيس مقتصرا على المستشار طه سيد على قاسم، والمستشار عاطف عبدالسميع على فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدى، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبدالله أمين محمود عصر، والمستشار فتحى المصرى بكر العربى، والمستشار أحمد عبدالقوى حسن أيوب.