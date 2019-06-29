شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعين محمد طلعت رئيسًا لـ«القاهرة للعبارات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرارا بتعيين اللواء بحري محمد طلعت رئيسا لشركة القاهرة للعبارات، خلفا للواء شريف الخرش الذي تمت إقالته الشهر الماضي، بسبب خسائر الشركة.

وعقد وزير النقل اجتماعا مع الرئيس الجديد لشركة القاهرة للعبارات وكلفه بمراجعة خطط واستراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة.

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في بداية اللقاء، أكد «الوزير» أن قطاع النقل البحرى يعتبر أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصري ويمتلك إمكانيات هائلة، ويجب أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أهمية تعظيم منظومة النقل البحري، وأن هذا يتطلب المتابعة الدقيقة لكل الهيئات والشركات العاملة في هذا المجال حتى يستطيع القطاع المساهمة الفعالة في زيادة موارد الدولة.

واستعرض «الوزير» مع رئيس شركة القاهرة للعبارات الموقف الحالي للشركة، سواء الموقف المالي أو موقف العبارات العاملة بالشركة والخطط المستقبلية لتطويرها، مؤكدا على نقل مقر الشركة من الإسكندرية إلى سفاجا للمتابعة الدقيقة لمنظومة تشغيل العبارات والعمل على إعادة هيكلة الشركة لتعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بها والاستعانة بالمتخصصين المميزين في هذا المجال إذا تطلب الأمر ذلك لدفع خطة تطوير الشركة المتعلقة بعمليات نقل الأفراد أو البضائع، بما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي، وكذلك الاهتمام بإجراء عمليات الصيانة الدورية للعبارتين (القاهرة والرياض) والذي يحقق بدوره توفير أعلى معدلات الأمان، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل النهوض والارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري بين موانئ جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لراحة وسلامة الركاب.

وفي نهاية اللقاء، أكد وزير النقل ضرورة موافاته بتقارير أسبوعية عن تطور العمل بالشركة وتطور الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة لمقر الشركة الجديد في سفاجا ولقاء العاملين بالشركة، لافتا أن هذه الشركة يجب أن تكون نموذجا رائدا للشركات العاملة في هذا المجال.