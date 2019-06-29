شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: فتح 63 ناديًا اجتماعيًا للمواطنين لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم فتح 63 ناديًا اجتماعيًا وثقافيًا تابعًا للوزارة على مستوى الجمهورية، أمام المواطنين لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية بالمجان، حيث تم تجهيز تلك الأندية بالشاشات العملاقة والمقاعد لاستقبال الجمهور، كما تم وضع الأعلام واللافتات ومجسمات لتميمة كأس الأمم الأفريقية، داخل الأندية لتحفيز المشجعين وتوفير الأجواء لهم خلال البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو مع تخصيص أماكن لذوى الإعاقة.

Advertisements

أكدت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى على الالتزام بتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي لفتح الأندية، مشيرة إلى أنه تم توفير شاشات العرض بالتنسيق مع الجمعيات المسند لها الأندية، خاصة في المناطق النائية مع توفير كل الدعم اللازم لتوفير أجواء المشاهدة المناسبة وقد تمت الاستعانة بشباب الأندية الاجتماعية والثقافية في عمليات التنظيم.

وأضافت «الألفي» أنه تم اختيار نادي أو أكثر بكل محافظة، وأنه تم تنظيم برامج توعية ببرامج وأنشطة الوزارة في هذا الإطار.

جدير بالذكر إن وزارة التضامن الاجتماعي يتبعها 408 أندية اجتماعية وثقافية على مستوى الجمهورية تهدف إلى تطوير العمل الشبابي المؤسسي وتشجيع وتنمية قدرات المبدعين بمختلف الأنشطة الشبابية، وتمكين شباب الأندية من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وربطها بقضايا المجتمع.

التضامن تفتح الاندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات كاس الامم الافريقية بالمجان

التضامن تفتح الاندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات كاس الامم الافريقية بالمجان

التضامن تفتح الاندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات كاس الامم الافريقية بالمجان