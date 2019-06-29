«تضامن أسيوط» تنفذ دورات تدريبية للسيدات لتلبية احتياجات السوق من الحرف المختلفة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وجمعية شباب أفضل، بمركز ساحل سليم، وجمعية لكل الناس للتنمية، بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية لسيدات ساحل سليم وحي غرب، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي نحو الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة، واستهداف الفئات الأشد احتياجًا.

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وقالت فاطمة الخياط، وكيل الوزارة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن البرامج التدريبية استهدفت 150 سيدة مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل، كما تم تخصيص عدد من البرامج لتأهيل شباب الخريجين لتلبية احتياجات السوق من الحرف والمهن المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الدورات تعمل على تأهيل الفئات المستهدفة لخلق فرص عمل من خلال إقامة مشروع صغير يعتمد على إكسابهن مهارات هذه الصناعات بالتدريب والتأهيل لتحقيق التمكين والاستقلالية الاقتصادية.

وأضافت «الخياط» أن الحرف التي تم التدريب عليها شملت فنون الخياطة والتفصيل وصناعة المنظفات والمخبوزات والعطور ومهنة الكوافير والتجميل وصناعة الاكسسوارات، وانه تم تنظيم ورش عمل متخصصة على أيدى مدربين لرفع الكفاءة.

وأشارت «الخياط» أنه فى نهاية الدورة يتم تسليم المتدربات ماكينات الخياطة والأدوات الكهربائية للصناعة والمخبوزات والخامات، كما ستقوم المديرية بالتنسيق مع الأسر المستفيدة لتسويق المنتجات من خلال العرض بالمعرض التي تقيمها المديرية بأنحاء المحافظة.

تضامن اسيوط تنفذ دورات للتمكين الاقتصادي للمرأة

تضامن اسيوط تنفذ دورات للتمكين الاقتصادي للمرأة