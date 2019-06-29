شكرا لقرائتكم خبر عن «الإذاعة» تبرز تحديات الوطن في التصدي للتطرف والإرهاب في احتفالاتها بثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل شبكة البرنامج العام، على مدار اليوم، بذكرى ثورة 30 يونيو، وتقدم مجموعة من الفترات والبرامج، منها فقرة بعنوان «30 يونيو ثورة للبناء»، وضيوفها الكاتب محمود مسلم، والفنانه سهير المرشدي، والكاتبة د. لميس جابر، المخرج محمد فاضل، الفنان محمد صبحي وغيرهم.

وأيضًا تقدم فقرة بعنوان مواجهة الصحفي أحمد رفعت، وفقرة بعنوان «تكافل وكرامة» عن رعاية الدولة للمواطنين، وتستضيف الفقرة د. منال العلي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، ود. منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، وسلوي الرشد، أمين المجلس القومي للتبادل، بالإضافة لبرامج البساط الأخضر تقديم وفاء زكريا، ومصر الجديدة تقديم حنان أنور، ومصر في أف أم، مع ازميرالدا، وكما يقدم البرنامج العام مجموعة من الأحاديث لكل من د. محمد سيد طنطاوي، ود. جمال الدين محمود، ود. سامي عوض العسالة، حول حب الأوطان والدفاع عنها.

وتقدم شبكة الشرق الأوسط فترات «أخبار من الآخر» مع محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، وأمل فوزي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، وستات وبس مع د. دريه شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، وكلام النهاردة مع د. سعد الزنط، الخبير الاستراتيجي، وحمدي بخيت، الخبير العسكري، وقوتنا الناعمة مع وفاء عامر، وندى بسيوني، ودور المرأة في ثورة 30 يونيو، وواحد حلم مع نماذج ناضجة من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة.

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أما شبكة القرآن الكريم فتقدم فترة بعنوان «حب الوطن من الإيمان»، بالإضافة إلى حلقة من برنامج كتابات إسلامية.

وتقدم الشبكة الثقافية، من خلال خدماتها الإذاعية الثلاثة، وهي إذاعة البرنامج الأوروبي المحلي، والبرنامج الثقافي، والبرنامج الموسيقي، فيقدم البرنامج الثقافي فترة مفتوحة مع مجموعة من كبار المثقفين، ويقدم البرنامج الأوروبي فترة استعراض الصباح باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، بينما يقدم البرنامج الموسيقي مجموعة منوعة من القصائد الوطنية بأصوات كبار المطربين والمطربات، وتشارك شبكة الإذاعات الإقليمية بإذاعتها الاثنتي عشرة في الاحتفالية، وعلى سبيل المثال تقدم إذاعة وسط الدلتا فرحة شعب، وتقدم إذاعة شمال سيناء إنجازات تحققت وشعب جيش وشرطة، بينما تقدم إذاعة القناة فترة يسعد صباحك، وتقدم إذاعة الإسكندرية فترة صباح الخير يا إسكندرية.

وتقدم شبكة الشباب والرياضة فترات منها، هاشتاج وقول ياقلم، بالإضافة إلى سهرة خاصة عن ثورة 30 يونيو.

جدير بالذكر أن خطة شبكات الاذاعة للاحتفال بذكرى ثورة يونيو، تجمعها إطار عام، وهو إظهار حجم التحديات التي يواجهها الوطن وجهود الأجهزة المختلفة من الجيش والشرطة في محاربة قوى التطرف والإرهاب، وكيف أن الثورة جاءت كضرورة حتمية لإعادة المسار إلى طبيعته من أيدي الذين اختطفوا الوطن وأرادوا طمس هويته، وكيف خرج الشعب معبرًا عن إرادته بنبذ كل قوى التطرف، وكيف ساهمت القوات المسلحة المصرية الباسلة في نجاح الثورة وتأكيد سيادة الشعب في وطنه الغالي مصرنا العزيزة.