"عبر هذا الرابط".. "التعليم" تعلن النتائج التفصيلية لامتحانات أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، النتائج التفصيلية لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٨ /٢٠١٩، للصف الأول الثانوي، والتي توضح لكل طالب مستوياته في مختلف المواد، ومقارنته بزملاء دفعته، وتقدم له نصائح لمذاكرة أفضل لكل مادة.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي:

باستخدام "كود الطالب"؛ ليحصلوا على بطاقة توضح مستوى كل منهم في كل مادة دراسية، باستخدام الألوان وليس الأرقام كالتالي:

الأزرق: يفوق التوقعات.

البرتقالي: مناسب للتوقعات "معقول".

الأخضر: أقل من التوقعات.

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الرمادي: راسب وله فرصة ثانية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح العامة لطلاب الصف العامة بالصف الأول الثانوي، بالفرصة الأولى وصلت إلى ٩١.٤%.

ويمكن للطلاب الحصول على تفاصيل النتيجة عبر هذا الرابط.. اضغط هنا

وبحسب الوزارة، فإن التقييمات التي يحصل عليها الطالب تعبر عن مقارنته بزملائه في دفعة ٢٠١٨ /٢٠١٩ داخل مصر، بمعنى أن الطالب الحاصل على اللون الأزرق لا يعني أنه متفوق في المادة بشكل مطلق، ولكنه متفوق، مقارنة بمستوى زملاء دفعته، وإذا جرى مقارنة مستواه بطلاب الخارج، يحصل على تقييم منخفض.

ولفتت الوزارة إلى أن النتيجة هذا العام أعلنت من خلال متوسط الدرجات، لافتة إلى أن هناك مادة متوسط درجات الطلاب فيها 3 من ٢٠ درجة، بما يعني أن الطالب الحاصل على أكثر من ٣ درجات ناجح، ولكن مستواه في الواقع منخفض تماما.

وأوضحت الوزارة أن المستوى القومي للنتيجة منخفض؛ نتيجة تطبيق نظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم والتفكير والإبداع، ولكن الوزارة تسعى لتدريب الطلاب للوصول لمستوى التنافس مع طلاب الدول الأخرى، موجهة الطلاب وأولياء الأمور بالاهتمام بالنصائح المقدمة للارتفاع بالمستوى.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 /2019، خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو الماضي، وفقا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب، وليس الحفظ، وأدوا الامتحان إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، باستثناء طلاب 500 مدرسة امتحنوا ورقيا؛ لعدم جاهزية مدارسهم من الناحية التكنولوجية.