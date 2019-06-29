"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بـ"ثورة 30 يونيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تقدم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكبار رجال الدولة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الشعب المصري في 30 يونيو عام 2013.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم السبت، أن رئيس الهيئة قدم التهنئة بمناسبة ذكرى 30 يونيو لثورة تصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة للشعب المصري جميعه وليست حكراً على فئة أو طائفة أو جماعة معينة دون تفرقة أو انقسام.

وأشارت الهيئة إلى أن ثورة 30 يونيو أكدت على وحدة الصف بين جموع شعبنا العظيم لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العريق في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين".