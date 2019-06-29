دعوى قضائية تطالب بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجارات القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أقام محمد عبد العال المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية القانون .
وذكرت الدعوى أن قانون الإيجار القديم بحالته الحالية مخالف للقانون والدستور، وأن ما طرحته لجنة الإسكان في مشروعها المقدم للحكومة في شأن الإيجار القديم، بإضافة العقود الإيجارية أصاب الملايين من المواطنين بغضب عارم، حيث أن القانون لابد من تعديله بما يلبى رغبات الملايين، بشأن اقتصاره على الشخصيات الاعتبارية فقط .
وكانت المحكمة الدستورية اصدرت حكما قضائيا بعدم دستورية المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ المعروف باسم قانون الإيجارات القديم .
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