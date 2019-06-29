بـ 21 كيلو هيروين وبانجو.. سقوط 190 تاجر مخدرات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام، توجيه حملات أمنية مكبرة، لاستهداف تجار المخدرات والمتعاطين وضبط قضايا المخدرات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة في ضبط 178 قضية مخدرات بحوزة 196 متهم وبحوزتهم عُثر بحوزة على 20 كيلو بانجو، و10 كيلو حشيش، وكيلو ونصف هيروين، و100 جرام أفيون وكيلو من الإستروكس و3089 قرص مخدر.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.