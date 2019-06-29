قيادات النقض تًكرم المستشار مجدي أبوالعلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كرمت قيادات محكمة النقض في احتفالية رئيسها المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبيها المستشارين إبراهيم الهنيدي سمير مصطفى وأمينها العام المستشار يحيي خليفة.

وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاررئيس المحكمة للعلاقات والإعلام في بيان اليوم السبت، بأن التكريم جاء على خلفية اكتمال عطائهم في العمل القضائي الذي جاوز الخمسين عامًا، وذلك بحضور أعضاء دائرته القضائية التي ترأسها لسنوات عديدة.

وقدم قيادات النقض هدية رمزية من أعضاء الدائرة للمستشار مجدي أبوالعلا، وتم استعراض إنجازات المحكمة في عهده خلال العامين الماضيين.

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واستعرض المستشار "أبوالعلا" في كلمته دور الإدارات التي ترأسها مساعدوه ابتداءً من نيابة النقض وجهودها برئاسة المستشار محمود مسعود ومساعداه وكذلك المكتب الفني للمحكمة برئاسة المستشار عبدالله عصر ومساعداه المستشارين جمال جودة وأيمن سعد.

كما استعرض رئيس النقض، دور إدارة التفتيش القضائي التي أنسئت لأول مرة بالمحكمة برئاسة المستشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض، وأشرف مسعد المستشار الفني للمحكمة، بالإضافة لدور إدارتي التعاون الدولي والعلاقات العامة والإعلام.

وتمنى "أبوالعلا" للمحكمة النهوض الدائم في ظل رئاستها القادمة ولرجال القضاء التوفيق في تحقيق العدالة الناجزة.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضًا، ويصل إلى سن المعاش (70 عامًا) أول يوليو المقبل.