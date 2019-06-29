مصر | "ضغوط أهل" و"أزمة نفسية".. مفاجآت في انتحار "طالب الطالبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضغوط أهل" و"أزمة نفسية".. مفاجآت في انتحار "طالب الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال أهل الطالب المنتحر، ويدعى "زياد.م"، الذي أقدم على الانتحار يوم الخميس الماضي، بسبب مروره بأزمة نفسية بمنطقة الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب المنتحر طالب بالثانوية العامة، وقبل امتحان اللغة الألمانية، أقدم على الانتحار، نتيجة لضغوط الأهل لحثه على المذاكرة، وحصوله على مجموع مرتفع، فيما أكدت النيابة أنه لا شبهة جنائية بالواقعة.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بسقوط شاب من علو، وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم والانتقال إلي مكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب غارق في دمائه إثر سقوطه من الدور الخامس.