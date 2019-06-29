مصر | "جرحان في الرقبة" و"شقة مغلقة" .. مفاجآت جديدة حول مقتل "فتاة العمرانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جرحان في الرقبة" و"شقة مغلقة" .. مفاجآت جديدة حول مقتل "فتاة العمرانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر داخل نيابة العمرانية، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن التصريح بدفن جثة فتاة العمرانية في عقدها الثاني من عمرها، والتي قتلت داخل مسكن مغلق لمدة عامين، مؤكدا عدم العثور على أهليتها، والتوصل لبيانتها الشخصية.

وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم الأول "فارس" الشهير بـ"مشمش"، في واقعة مقتل فتاة في عقدها الثاني من عمرها، داخل شقة سكنية بالعمرانية، مغلقة لمدة عامين، بشهادة جيران المنطقة، ومن المقرر، سوف تستمع لأقوال المتهم الثاني ويدعى "أ.ه"طالب بالثانوي، وذلك بعدما أقامت علاقة جنسية داخل الشقة.

وكانت انتقلت رجال الأدلة الجنائية، لموقع الحادث في واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة بالعمرانية، في عقدها الثاني من عمرها، وذلك لرفع البصمات، وإجراء معاينة للشقة محل العثور على جثة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة فتاة العمرانية، التي لقيت مصرعها اليوم الجمعة، داخل شقة سكنية مغلقة لمدة عامين، وذلك للوقوف على ملابسات الوفاة، وطلب تقرير الطب الشرعي، وسرعة تحريات المباحثحول الواقعة.

Advertisements