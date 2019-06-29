مصر | "كنت بلعب بيها".. اعترافات المحامي المتلصص على السيدات بـ"طائرة تجسس" ببنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنت بلعب بيها".. اعترافات المحامي المتلصص على السيدات بـ"طائرة تجسس" ببنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أنا كنت بلعب بيها".. كانت تلك أولى كلمات المحامي المتهم في قضية التجسس على غرف نوم جيرانه ببنها بالقليوبية، حيث قامت النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم وما هو منسوب إليه، بمشاهدة سيدات داخل بيوتهن بمدينة بنها، وهو ما نفاه المتهم من قيامه برؤية سيدات في أوضاع مخلة داخل منزلهن، مؤكدا أنه لم يتعمد التجسس على المنازل، ذلك قبل أن تأمر النيابة العامة بالتحفظ على الطائرة والكاميرا وتقوم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها، بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فضبطها، وتبين أن المتهم ويعمل محامٍ يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا.

وتم ضبط المتهم، وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال "البلكونات والشبابيك"، وتم التحفظ على الطائرة، وإخطار اللواء رضا طلبيه مدير أمن القليوبية بالواقعة