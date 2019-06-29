مصر | "قتلوها بعد علاقة جنسية".. التحقيق مع المتهمين بقتل "فتاة العمرانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتلوها بعد علاقة جنسية".. التحقيق مع المتهمين بقتل "فتاة العمرانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم الأول "فارس" الشهير بـ"مشمش"، في واقعة مقتل فتاة في عقدها الثاني من عمرها، داخل شقة سكنية بالعمرانية، مغلقة لمدة عامين، بشهادة جيران المنطقة، ومن المقرر، أن تستمع النيابة لأقوال المتهم الثاني ويدعى "أ.ه" طالب بالثانوي، وذلك بعدما إقامة علاقة جنسية داخل الشقة.

وكانت انتقلت رجال الأدلة الجنائية، لموقع الحادث في واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة بالعمرانية، في عقدها الثاني من عمرها، وذلك لرفع البصمات، وإجراء معاينة للشقة محل العثور على جثة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.

أشارت التحريات الأولية، فى واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة بالعمرانية، وجود شبهة جنائية فى الوفاة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الجمعة، على جثة فتاة عشرينية متوفاة فى ظروف غامضة داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

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وتبين أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية بها آثار جرحين قطعيين في الرقبة، وأنه عُثر على جثتها داخل وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان أغلقها أصحابها منذ عامين.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بشارع المستشفى، وانتقلت قوة من ضباط المباحث إلى محل البلاغ.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية للوقوف على ملابسات الواقعة.