مصر | بـ"مفك".. تأجيل محاكمة 3 طلاب لقتلهم والد أحدهم لـ11 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"مفك".. تأجيل محاكمة 3 طلاب لقتلهم والد أحدهم لـ11 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بجنوب القاهرة محاكمة 3 طلاب، بتهمة قتل والد أحدهم بسبب خلافات بينهم في منطقة المقطم، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة قيام كل من، "ع.س" 23 سنة، طالب، و"خ.م" 22 سنة، طالب، و"م.ا" 21 سنة، طالب، بقتل والد المتهم الأول "س.س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين أنهم شرعوا في قتل صديقه بعدما سددوا لهما عدة طعنات بمطواة ومفك داخل منزل المجني عليه بمنطقة المقطم.

وتضمن أمر الإحالة اعتراف تفصيلي للمتهمين بتخطيطهم للجريمة، حيث ترصدوا بالمجني عليه أسفل منزله وبحوزتهما مطواة ومفك حتى فوجئا بحضور صديقه معه فقررا التخلص منهما سويا وصعد المتهم الأول والثاني إلي العقار فشاهدا صديق والده يجلس علي السلم أمام باب الشقة فسددا له عدة طعنات ودخل المتهم الرئيسي إلي شقة والده عنوة، وما أن شاهده حتى انهال عليه بالطعنات، وفر المتهمان هاربين في سيارة المتهم الثالث الذي كان ينتظرهما أسفل العقار.

