مصر | الدفاع يطلب براءة 3 متهمين بـ"التخابر مع حماس" لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع يطلب براءة 3 متهمين بـ"التخابر مع حماس" لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إلى مرافعة الدفاع بجلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي " متوفى " و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

وطالب محامي المتهمين السابع والعشرون والثلاثون والحادي والثلاثون في أمر الإحالة، ببراءة موكليه استنادا على عدم جواز نظر الدعوى، وكذلك انتفاء اركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما يتعلق بجريمة التخابر مع التنظيم الدولي للإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، وخلو الأوراق من ثمة دليل على تخابر المتهمين، وعدم صحة إسناد الاتهام موضوع التخابر بإرسال مجموعات من حماس لاقتحام السجون وتهريب المسجونين.

وكذلك دفع إنتفاء اركان جريمة التخابر مع من يعملون في منظمة خارج البلاد، وانتفاء أركان جريمة التخابر بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من 31 وحتى 34.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

و كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.