مصر | بعد قليل.. المحكمة تتسلم شهادة وفاة "مرسي" بـ"التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. المحكمة تتسلم شهادة وفاة "مرسي" بـ"التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر بعد قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي " متوفي " و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء اسرار الدفاع عن البلاد لدولة اجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

وكانت قد كلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاتة المتهم محمد مرسي بالجلسة اليوم.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع مرافعة الدفاع.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

و كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.