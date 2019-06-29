مصر | بـ"المفتاح المصطنع".. ضبط ميكانيكي لسرقته سيارة شركة مقاولات بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"المفتاح المصطنع".. ضبط ميكانيكي لسرقته سيارة شركة مقاولات بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى القبض على ميكانيكى لسرقته سيارة تابعة لإحدى الشركات المقاولات فى المعصرة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط ميكانيكى سيارات– مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق إتهامه فى 5 قضايا آخرهم "سلاح أبيض"، وذلك حال قيامه بعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.. بالكشف عن السيارة تبين أنها ملك إحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، والمُحرر بشأنها محضر سرقة بقسم شرطة المعادى.



بمواجهه المتهم إعترف بسرقة السيارة حال توقفها أسفل مقر الشركة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "المفتاح المصطنع".



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.