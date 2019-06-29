مصر | بـ"التسلق وكسر الباب".. ضبط عاطلين لسرقتهما أجهزة من مدرسة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"التسلق وكسر الباب".. ضبط عاطلين لسرقتهما أجهزة من مدرسة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطلين لسرقة أجهزة من داخل إحدى المدارس بمنطقة المرج.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما شاشة تليفزيون "مجهولة المصدر"، وبمناقشتهما عن مصدرها إعترفا بسرقة 2 شاشة تليفزيون، 4 شاشات كمبيوتر، 2 جهاز "ريسيفر"، 4 حامل شاشة، جهاز " لاب توب "، 2 لوحة مفاتيح " كيبورد "، جهاز ألعاب فيديو "بلاى ستيشن"، جهاز عرض بيانات "بروجيكتور" من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، وأضافا بأن الشاشة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات الواقعة.



وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمسكنهما، وبإستدعاء "مدير وشريك بالمدرسة المشار إليها" تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة