مصر | بأسلوب "كسر الزجاج".. سقوط لص السيارات في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "كسر الزجاج".. سقوط لص السيارات في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل بارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بالتجمع الخامس.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط عاطل 36 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم قضية "سرقة وسائل نقل" لقيامه بإرتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 2 جهاز كمبيوتر "لاب توب" ونظارة شمسية بمسكنه.



وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات.