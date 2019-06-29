مصر | سقوط عاطل لسرقته 6 تكييفات من داخل شركة في مدينة نصر

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لسرقته 6 أجهزة "تكيف" بمدينة نصر.

وتمكنت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط عاطل، 44 سنة ومقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة متجر") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (6أجهزة تكييف) من داخل مخزن إحدى الشركات التجارية - كائنة بدائرة القسم، وبحوزته (ندقية خرطوش عيار 12مم، عدد 10طلقات من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "قص الأقفال"، ونقل المسروقات بإستخدام سيارات نقل "مستأجرة" عقب إيهام قائديها بأنه مالك المخزن، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأضاف بإرتكاب 2حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط عدد 5 جهاز تكييف المستولى عليهم بمسكنه، وأضاف بتصرفه بالبيع فى جهاز تكييف لأحد الأشخاص " لا يمكنه الإرشاد عنه "، وكذا ضبط مبلغ مالى 50 ألف جنيه متحصلات بيع المسروقات.



وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالس