مصر | "تابلت" و"مبلغ مالي".. ضبط سيدتين لسرقتهما مسكن معلمة بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تابلت" و"مبلغ مالي".. ضبط سيدتين لسرقتهما مسكن معلمة بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث القاهرة القبض على سيدتان لسرقتهما جهاز "تابلت" ومبلغ مالى 45550 جنية بحدائق القبة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة من ضبط (سيدتان – مقيمتان بدائرة القسم) قاما بسرقة (جهاز لوحى "تابلت" - مبلغ مالى قدره 45550 جنيه) من داخل مسكن معلمة بإحدى المدارس الثانوية 47سنة، مقيمة بدائرة القسم، وبمواجهتهما أقرا بأنهما تربطهما علاقة جيرة بالمجنى عليها، وأثناء ترددهما على مسكنها تلاحظ لهما تركها باب الشقة سكنها مفتوح، فتمكنا من الدخول والإستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.



وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمتهما بالسرقة.